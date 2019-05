I cittadini di borgo Molara si ribellano contro l'amministrazione comunale, periodicamente le strade della loro borgata subiscono danni e vengono riparate da persone incompetenti. I cittadini lamentano il fatto che durante le votazioni i politici chiedono il voto facendo delle promesse che puntualmente non vengono mantenute, presenti durante le votazioni assenti per risolvere i problemi! Noi non molliamo!