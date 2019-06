Città dei ragazzi, ma quale ripristino? Niente treno e battello, per i bimbi solo i giochi

Ieri sono andato con mio figlio alla Città dei ragazzi, che dopo tanti annuci è stata bonificata e pienamente funzionante. Scopro però che il treno è fermo (nessun lavoro dal 2012), il battello pure (manca l'acqua e il collaudo), il castello è chiuso e il parco degli spettacoli senza nessuna attività per l'estate 2019, i laboratori per i bambini sono totalmente vuoti e il bar è chiuso.

La gente va comunque per i giochi: per fortuna almeno quelli ci sono e sono ben tenuti grazie al personale (unica nota positivia), veramente presente. Forse il 15 giugno con i nuovi orari riapre il battello. Per il treno non ci sono speranze.