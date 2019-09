Stazione dei treni in aeroporto: "Accoglienza turisti, la persona incaricata non parla inglese"

Accoglienza turisti nella stazione dei treni in aeroporto non proprio delle migliori: la persona incaricata nel servizio biglietteria non parla inglese ed urla in dialetto ai turisti di recarsi in biglietteria. Ma che sia una biglietteria si capisce solo grazie a una piccola segnalazione messa davanti a una porta.

Inoltre ci sono pochi posti a sedere e molte persone rimangono in piedi nell'attesa dei convogli. Ci sono diversi vasi molto belli ma senza fiori e con solo della terra (molto triste). Vengo da Singapore dove c’erano orchidee e fuori di tutti i tipi in aeroporto. Basta poco muoviamoci e facciamo qualcosa. E' inaudito andare avanti così.