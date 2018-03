Discariche abusive tra il ponte di via Conte Federico, via Giorgio Ambrosoli e via padre Kolbe. Sono piene di oggetti di ogni genere dato che c'è poca illuminazione e le strade non sono vigilate. Non capisco perché non si faccia nulla per evitare questo degrado, magari installando un impianto di videosorveglianza. In via Ambrosoli e via padre Kolbe sono presenti istituti di scuola primaria e dell'infanzia. Che esempio diamo ai nostri figli?