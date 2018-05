Discarica perenne in via Tenente Giovanni Ingrao

A seguito delle segnalazioni fatte sia alla Rap, al sindaco ed altri organi competenti è stata ieri mattina rimossa la montagna di rifiuti gettata dalla massa di incivili che abitano il quartiere. Neanche 24 ore e siamo nuovamente alle prese con sacchetti ed altro. Ma è così difficile capire che quel punto non è una discarica? Dobbiamo sempre litigare quotidianamente con persone che non hanno il minimo senso civico? Perchè non riuscite a fare il conferimento dei sacchetti della differenziata nei giorni e nei posti prefissati?