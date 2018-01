Discarica in via Eugenio Leotta: "Anno nuovo...porci vecchi"

Stessa storia (accumulo rifiuti ingombranti), stesso posto (via Eugenio Leotta), soliti porci che non cambiano le cattivi abitudini. Anche se in realtà la novità c'è perché adesso, oltre i soliti mobili, hanno iniziato a portare anche pezzi di auto come paraurti e parafanghi. Siamo letteralmente abbandonati, non ci sono controlli nonostante le denunce e le richieste per aver installate le telecamere che in men che non si dica sarebbero in grado di riprendere gli autori di questo scempio considerato che giornalmente scaricano la qualunque. Rimaniamo in attesa che la collina di rifiuti si trasformi in montagna.

Segnalazione inviata alla redazione di PalermoToday da una lettrice, Maria.