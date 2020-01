Via Massimo D'azeglio, un angolo di salotto buono

Questa la situazione che si presenta ormai da diverso tempo a due passi da via Libertà,precisamente ad angolo tra via S. Scrofani e via M. D'azeglio. Una discarica perpetua in quanto viene bonificata dalla Rap e puntualmente, a due ore di distanza si ripresenta nelle medesime condizioni. Purtroppo l'appello non è da fare al sindaco o alla municipalizzata ma all'inciviltà della gente stessa che abita il posto, in quanto molti dei rifiuti provengono da un appartamento appena svuotato da un civilissimo concittadino.

Segnalo la presenza di rifiuti anche organici scaduti e di conseguenza un bel banchettare di amici roditori. Con una scuola adiacente ed un parco vicino non proprio il massimo per i nostri ragazzi e bambini.