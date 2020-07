Materassi, frigoriferi e cassettiere: ad Altarello apre il "Mercato del buttato"

Apre ad Altarello, in via Anapo all'incrocio con via Fiume Mela, il nuovo "Mercato del buttato", in cui sarà possibile trovare tutto ciò che vi serve a prezzi "stracciati": materassi compresi di reti ergonomiche, frigoriferi, cassettiere, porte, infissi in legno e tanti altri oggetti di uso quotidiano che arriveranno nei prossimi giorni. Affrettatevi!

N.B. Il nuovo "Mercato del Buttato" nei prossimi giorni sarà raggiungibile soltanto a piedi, perchè questi fantastici prodotti arriveranno ad occupare l'intera carreggiata.