Discarica di rifiuti vicino al Castello della Zisa: "Nonostante le segnalazioni è lì da mesi"

Sono uno studente e cittadino palermitano. Abito in zona via Perpignano, precisamente in via Rinaldo d'Aquino, a due passi dal fantastico Palazzo della Zisa. Purtroppo sono costretto a contattare voi e non un'altra volta chi di competenza, per un fatto che ha dell'incredibile. Nella via dove sono residente c'è un cumulo, o per meglio dire, una discarica di rifiuti che ridiede lì da mesi. Da buon cittadino mi sono affrettato nel fare la segnalazione alla Rap, sottolineando che ci sono anche rifiuti ingombranti come tv, frigoriferi, materassi e pannelli credo di eternit. Negli ultimi quattro mesi ho fatto infinite segnalazioni ma chi dovrebbe occuparsene non ha fatto nulla. Ci tengo a sottolineare che ci troviamo alla spalle del Dipartimento regionale delle attività produttive e autoparco della polizia municipale. È impossibile non vederlo e non multare chi abbandona rifiuti, ma purtroppo non muove un dito nessuno.