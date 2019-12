Queste sono le condizioni in cui versa da ormai oltre 20 giorni via Enrico Petrella angolo via Scimonelli. Rifiuti abbandonati da nostri incivili concittadini che giorno dopo giorno si moltiplicano sotto l'indifferenza della Rap la quale si mostra sempre più incapace di arginare la dilagante maleducazione di gran parte dei Palermitani.