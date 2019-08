Misilmeri, rifiuti abbandonati di giorno e rimestati dai ladri di rame nella notte

Da mesi un cumulo di rifiuti speciali giace su quest'area a Misilmeri, nella centrale via Longo, di fronte l'ufficio postale. Nonostante i ripetuti solleciti il sindaco Rosalia Stadarelli sembra intendere di non intervenire lasciando che quotidianamente si avvicendino alcuni che scaricano televisori, frigo, mobili ed altri che vengono sia di giorno che di notte a frugare e rompere per recuperare fili di rame e quant'altro.