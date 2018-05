Visto che non bastava la discarica a cielo aperto...ormai perenne e permanente, aggiungiamo anche la nuova moda del lancio del sacchetto. Sono indignata e mi vergogno di vivere in una città che non mi tutela, che mi chiede solo di pagare tasse per servizi inesistenti e che permette che si assista ad un degrado del genere senza prendere nessun provvedimento! Da una settimana l'immondizia risiede sotto casa.