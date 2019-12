Via Imera invasa dai rifiuti: "Bel panorama per studenti e turisti"

Questo è lo stato nel quale versa la via Imera, dove c'é l'ingresso delle scuole elementari G.A Colozza-Bonfiglio e la fermata destinata ai bus turistici. Non è un caso isolato a un singolo episodio ma è così 365 giorni l'anno. Arrivano di notte, scaricano e vanno via. Quando è troppa danno fuoco. Non sono servite le numerose segnalazioni dei residenti anzi è da un mese che l'isolato non è illuminato.