Discarica di rifiuti in via Gaetano Lodato: "Residenti costretti a convivere con puzza e ratti"

Passanti che abbandonano rifiuti di qualsiasi genere creando disagio a chi ci abita: residenti costretti a convivere con puzza e ratti. La zona non è munita di telecamere e tutti hanno la possibilità di lasciare qualsiasi tipo di rifiuto. Più volte le "forze maggiori" sono state avvisate di ciò che succede ma nessuno ha mai preso la situazione in mano. Paghiamo le tasse per l'immondizia e anche per l'aria che respiriamo ma non siamo nemmeno più liberi di respirare. Spero che questa segnalazione possa smuovere qualcuno.