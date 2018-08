Zona Tribunale, via Argisto Giuffredi trasformata in discarica

I rifiuti non vengono ritirati dalla Rap e ad oggi, 5 agosto ore 7, la situazione è quella che si vede in foto: una discarica a cielo aperto in via Argisto Giuffredi, vicino al Tribunale. Sono state fatte, invano, ripetute segnalazioni alla Rap e ai vigili urbani. L'aria è irrespirabile, teniamo le finestre chiuse per evitare che l'insopportabile puzza entri in casa. Intollerabile l'assenza del comune di Palermo che non verifica l'operato della Rap ignorando il degrado presente in città.

Segnalazione inviata alla redazione di PalermoToday da L. Genuardi.