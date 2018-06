Questa è una delle tante discariche che è sempre rigogliosa, di tanto in tanto passa qualcuno della Rap, ma non si porta tutto perchè c'è di tutto: dai mobili al vetro, materiale da risulta, frigoriferi ecc.ecc. Da qui passano molti turisti diretti in piazza Indipendenza e devono camminare al centro della strada, sia per l'immondizia sia per gli alberi che il Comune non pota da anni, anche se è stata fatta la segnalazione circa un anno fa.