Discarica di rifiuti ingombranti in via Pietro Calandra: "I vigili presidino la zona"

Buonasera, da diverse settimane cumuli di immondizia e materiali di tutti i tipi vengono abbandonati a tutte le ore presso l'ingresso di via Pietro Calandra, la bretella autostradale lato monte, sotto lo svincolo autostradale Tommaso Natale-Mondello. Sono installate delle telecamere laddove sono situati i cassonetti che evidentemente non servono da deterrente. Preciso che i cassonetti erano stati in precendeza spostati verso il sottopasso che conduce a Tommaso Natale, ma i residenti e non residenti erano talmente abituati a lasciare di tutto anche senza la presenza dei cassonetti. Da quando sono stati ripristinati nello stesso luogo precendente, la beffa è che i cassonetti per lo piu delle volte rimangono vuoti contornati dalla presenza di rifiuti anche ingombranti che non permettono alle rare volte della presenza del servizio nettezza urbana il ritiro. L'ultima volta sono dovute intervenire le ruspe e i camion per portare via tutto il materiale. Chiedo un intervento della polizia municipale in modo da presidiare o controllare tramite sistema video il luogo che sopratutto la sera si presta a "misfatti".. e l'intervento del servizio di nettezza urbana per la pulizia e sanificazione del luogo dove iniziano ad essere presenti sia ratti che cani randagi. Il bene e la pulizia comune è evidente che molti dei miei concittadini non conoscono neanche dove sta di casa qui come in molti altri luoghi di Palermo (vedi ad esempio l'ingresso dell'Ospedale Cervello sul viale Regione). GIUSEPPE SCHIRALDI