Monreale, Casa della Cultura trasformata in una discarica

L'ex ospedale Santa Caterina di Monreale - che ospita il fondo moderno della Biblioteca comunale e l'Archivio storico comunale - nella sua parte retrostante è ormai ridotta ad una discarica. Ecco come si presenta l'ingresso che giornalmente viene adoperato dagli impiegati. Uno spettacolo che si presenta puntualmente ogni mattina presso la cosiddetta Casa della Cultura.

Non arriva l'installazione delle mille volte promesse telecamere e non c'è traccia di alcuna vigilanza da parte delle forze dell'ordine, così come le mille piccole connivenze tra gli stessi cittadini, i quali vedono e non segnalano, fanno da silente e impenetrabile cappa protettiva ai soliti sporcaccioni.