Discarica in via Sirtori nel centro del cuore di Palermo affianco al supermercato Fortè dove nel marciapiede tutti i giornI ci giocano dei bambini. La gente ci cammina ma nessuno fa niente. Caro sindaco di Palermo siamo i cittadini di via Sirtori il degrado qui aumenta e nessuno fa niente, qui i bambini ogni giorno respirano un'area inquinata dalla spazzatura .