Questo è lo stato in cui si presenta quotidianamente l'albero di Via Filippo Juvara (a due passi dal Tribunale), a ridosso del distributore Tamoil. Vi è un serio problema di sicurezza oltre che di (ordinario) degrado: se dovessero andare a fuoco immondizia ed albero, chissà cosa potrebbe succedere. Nonostante la raccolta operata dalla Rap almeno una volta a settimana dopo due giorni l'albero si presenta in questo stato, da oltre un anno.