L'eterna discarica di via Filippo Paladini: finalmente parte la bonifica

Questa mattina, uomini dell’Azienda #Rap con l’ausilio di pala meccanica e camion inizieranno un importante intervento di bonifica in una vasta area da tanto tempo sepolta da rifiuti di ogni genere. L’area si trova nel cuore del quartiere San Giovanni Apostolo (ex Cep) più specificatamente al centro tra la villetta Comunale “Peppino Impastato”, il campetto di calcio dello IACP e la Postazione Anagrafica “S. G. Apostolo”, a due passi dalla omonima Chiesa e dove si svolge il mercatino rionale.

Proprio ieri – dice il Consigliere Comunale Massimo Giaconia- ho effettuato unitamente a dei tecnici della Rap, un sopralluogo propedeutico alle operazioni di bonifica che inizieranno oggi. Ci sono voluti anni – continua Giaconia- numerose richieste, sopralluoghi e addirittura un’interrogazione affinché questo avvenisse, anche se si è dovuto attendere tanto l’esito della caratterizzazione dei rifiuti, passaggio imprescindibile considerato che tra i rifiuti illecitamente abbandonati ci sono quelli speciali. Un ruolo importante in questa vicenda l’hanno svolto soprattutto la VI Circoscrizione ed il “Comitato Educativo della VI Circoscrizione”, che da tempo tentano di riconsegnare alla fruizione degli abitanti del quartiere questo magnifico spazio, strappandolo al degrado e all’incuria. È un nostro obbiettivo far diventare questa Area uno spazio dedicato ai bambini e ai loro nonni – dicono il Presidente della VI Circoscrizione Michele Maraventano, il suo Vice Roberto Li Muli e la Consigliera Ida Acanfora – con il Comitato Educativo e il Consigliere Comunale Massimo Giaconia da tempo lavoriamo affinché questo avvenga. Abbiamo tentato di avviare un processo di riqualificazione anche attraverso l’iniziativa “Spazi per Vivere” in occasione della IV edizione di “Palermo pulita” patrocinata dal Comune di Palermo, purtroppo non ottenendo i risultati sperati. Questa volta vogliamo arrivare fino in fondo, ottenendo importanti risultati e irreversibili.