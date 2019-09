Discarica abusiva in via Cartagine e in via Zaire

Ho segnalato numerosissime volte il disagio che vivono quotidianamente i residenti di via Cartagine, poiché all'angolo con la via Zaire ed in tutta la via Cartagine nei pressi dei cassonetti ivi disposti, è un continuo via vai di mezzi e di gente appiedata proveniente dai vicini palazzi che scaricano a qualsiasi ora del giorno e della notte rifiuti ingombranti e speciali. Da più di due mesi vi sono numerosi rifiuti ingombranti e speciali più volte segnalati e mai raccolti presenti nei luoghi indicati. MI VERGOGNO DI VIVERE IN UNA CITTA' LASCIATA IN TOTALE STATO DI ABBANDONO e di dover pagare una carissima TARI per un servizio pari a ZERO. Con la presente chiedo un intervento immediato dei mezzi pesanti della RAP per il ripristino del decoro della predetta via, la rimozione dei numerosi rifiuti ingombranti e speciali presenti sul posto, nonché la "predisposizione di controlli da parte degli organi competenti".