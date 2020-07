"Discarica a cielo aperto in via Placido Rizzotto"

Nel disinteresse di tutti è stata creata una maxi discarica di rifiuti in via Placido Rizzotto già via del Levriere a Bonagia! La discarica che continua a crescere è stata segnalata più volte alla RAP. Per risolvere una volta per tutte il problema e risparmiare sui costi degli interventi straordinari occorrono video camere di sorveglianza installate in più punti del sito.