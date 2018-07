Discarica a cielo aperto in via Padre Massimiliano Kolbe, ad Acqua dei Corsari. Degrado allo stato puro, la puzza arriva fino al settimo piano! E' inammissibile, il comune pretende la Tari e se non versi l'acconto devi pagare anche la mora: e questi sono i risultati? Carissimo Sindaco, anche in questo caso ci sono problemi di scarsa igiene e di salute, per non parlare di tutti gli animali che ormai popolano questa discarica: uno schifo.