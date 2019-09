Zona Fiera, discarica a cielo aperto in via Altavilla

Ci troviamo alle spalle della Fiera del Mediterraneo, in via Altavilla, affacciando abbiamo difronte una discarica abusiva su una porzione di terreno, dove le persone si divertono a fare canestro gettando sacchetti di spazzatura, saltuariamente incendiano questa spazzatura, e noi siamo costretti a respirare aria tossica, che con il caldo la sera neanche possiamo tenere le finestre aperte. Consideriamo che è una strada frequentata da molta gente tra cui tanti bambini che passano i loro pomeriggi a giocare in strada. Spero che vi possiate prendere carico di questo degrado perchè la situazione è diventata insostenibile.