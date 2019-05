Disavventure all'ufficio Tari

Onestamente, non so se ridere o piangere ancora non l’ho ben compreso, ho preso in locazione una casa per due anni circa dal 2010 al 2012 in una via abbastanza centrale di Palermo, peraltro da un noto magistrato Palermitano, con tanto di registrazione contratto e fine locazione. subito dopo ho preso in locazione altra casa sempre con contratto registrato dal 2013 al 2014 e nel 2015 una terza casa fino ad acquisto nel 2016 della casa che attualmente vivo. Ma adesso mi chiedo come e’ possibile che mi venga richiesta la tari con pagamenti esorbitanti per un immobile che non abito più dal 2012? Ma come e’ possibile che non abbiano contezza che in quella casa dal 2012 abita in altra famiglia? Lo so io e non lo sanno al comune? E ancora mi chiedo come mai dopo le mie istanze per cessazione contratto, come mai nonostante i miei pagamenti effettuati per la tari delle altre case da me locate, e con le registrazioni dei contratti effettuate, questi signori del comune ancora mi chiedano tanti ma tanti soldi per la tari di quell’abitazione?

Com'è possibile che le istanze sono state presentate da un incaricato stesso del comune di via dei Nebrodi e nulla. Le mie mail finite nel dimenticatoio, le mie mail scritte al responsabile dell’ufficio tari all’inizio mi rispondeva, dicendo che avrebbe lei stessa verificato la situazione è intanto di pagare f24 che mi avevano mandato e adesso neanche mi risponde più? E ancora come è possibile che nonostante le mie comunicazioni di tutti i generi abbia ricevuto quel famoso f24 pochi giorni fa con due appartamenti da dover pagare? Uno si il mio e l’altro del famoso magistrato che non abito dal 2012?.

E come mai ancora questa mattina vado in portineria e mi viene consegnata una busta con richiesto un pagamento di più di 3000 euro per la tari del 2013/ 2014 sempre dello stesso appartamento da lasciato nel 2012? e avendo pagato le altre abitazioni? Ma sarà un caso, un errore, O che altro? Onestamente a questo punto non so più che pensare ma certamente qualcosa in questo sistema non funziona perché stamane sono andata presso la via Ausonia per chiedere chiarimenti e mi hanno dato un appuntamento per il giorno 28 di maggio quindi parliamo di un mese, ma non solo dove ho scoperto che sono tante le persone che hanno lo stesso mio problema. Come funziona allora questa storia della tari? Sono errori? Mah.