Tempi duri per i palermitani che vogliono prendere la patente alla motorizzazione

Scene di ordinaria follia alla motorizzazione di Palermo di via Tenente Onorato. Assembramenti continui fin da prima dell'apertura al pubblico, possibilità di prenotazione inesistente dal momento che il turno è solo fisico e non esiste possibilità di prenotare il tutto a danno di quei cittadini che per risparmiare qualche centinaio di euro in un momento di crisi vorrebbero prendere la patente da esterni senza passare per le scuole guida. Ciò che si auspica quanto prima è la strutturazione di un meccanismo di prenotazione on line in modo da snellire le code fisiche (specie in tempi di covid) e dare al cittadine di andare in ufficio nel giorno e nell'orario stabilito.