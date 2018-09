Via Archirafi, anche il tempio della cultura è diventato il tempio della monnezza

Queste sono le foto di come anche all'Università e nello specifico al Dipartimento Stebicef di via Archirafi, 32, si puo' notare il degrado dovuto al disservizio della RAP. Dopo la quarta mail di sollecito, non si vede nessuno neanche col binocolo e nel mentre la catasta di rifiuti lievita. A questo punto se non intendono più fornire il loro servizio che si vengano a ritirare i loro contenitori almeno le persone non sono più incentivate ad accatastare rifiuti. Oppure dobbiamo invitare il Papa anche da noi per vedere tutto luccicante?