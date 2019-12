Rifiuti, in via Lombardia da una settimana non viene ritirata la differenziata

Le immagini che ho scattato in via Lombardia sono abbastanza eloquenti: la scorsa settimana non è stata ritirata nessuna tipologia di rifiuto differenziato.

Mi rivolgo quindi al sindaco Leoluca Orlando, all'assessore all'Ambiente Giusto Catania e al presidente della Rap Giuseppe Norata: riprendendo con amarezza e con rabbia - rabbia sì, perché i cittadini si sentono presi in giro - lo slogan della campagna di comunicazione sul corretto conferimento dei rifiuti e sulla raccolta differenziata, è vero ammettere purtroppo che c’era da credervi quando dicevate che 'Nzoccu lassi trovi.

Antonino Randazzo, consigliere comunale M5S