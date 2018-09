Ci troviamo in via VC 8, al confine col territorio di Monreale. Tantissimi anni fa il comune espropriò il terreno a un cittadino per la costruzione di questo depuratore. Ma il depuratore non è mai andato in funzione. Soldi pubblici, terreno privato e espropriato, finiti nel nulla.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Clementina Bova