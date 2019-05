Tommaso Natale, viale Regione si è ristretta: rifiuti occupano quasi tutta la carreggiata

Questo lo stato, di completo abbandono, in cui si trova un punto di raccolta rifiuti sito in viale Regione Siciliana Nord Ovest (altezza della via Luoghicelli), nella bretella parallela l'autostrada per Trapani/Mazara del Vallo. I rifiuti pericolosi e ingombranti accumulati già da un paio di mesi sono diventati talmente tanti che occupano quasi totalmente una carreggiata, restringendo la strada che è percorribile in entrambi i sensi. E dato che i rifiuti si trovano subito dopo un dosso, il pericolo per chi percorre la strada in macchina in discesa è maggiore.

Per non parlare della presenza di ratti, di cani randagi e di odori poco gradevoli per i residenti. Sono state installate telecamere, ma a questo punto dubito che siano funzionanti. La quantità e il volume dei rifiuti è diventata insostenibile. Bisogna intervenire subito per evitare probabili incidenti. Mi auguro anche che le telecamere tornino funzionanti e siano predisposte zone di appostamento per queste persone "incivili". Grazie Giuseppe Schiraldi.