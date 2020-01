"Delegazioni municipali senza controllo"

Più passano gli anni e più non comprendo Palermo, soprattutto per il fatto che in 30 anni circa ho vissuto più al nord che qui e le differenze sono spesso mortificanti per ogni siciliano di buon senso. A settembre avrei dovuto rifare la carta d'identità perchè scaduta, avrei voluto quella elettronica, ma mi fu risposto che ancora il comune di Palermo non forniva il servizio (contrariamente ai comuni limitrofi). Amen... Oggi, approfittando delle vacanze di fine anno e dato che mi resta qualche altro giorno di permanenza in città prima di ripartire per la Lombardia, mi son recato alla delegazione municipale (sotto casa di mia madre) per lo stesso motivo, certo di poter avere, anche con tempi tecnici non veloci, la mia bella tesserina nuova.

"Siamo chiusi" mi risponde placidamente una delle millemila impiegate ( e impiegati), seduta comoda a far due chiacchere con i colleghi (... e altri che fumano fuori)..." Se ha fretta vada in viale Lazio, ma tanto è su prenotazione e se ne parla non prima di metà gennaio, qui da noi verso il 31". Non commento perchè non esistono parole per descrivere il senso di disgusto che provo verso questa città e la sua amministrazione (in tutte le sue declinazioni).