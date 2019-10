Via Imera, nel degrado una delle "porte" del percorso Arabo-Normanno

Ecco come si presenta via Imera, all'angolo con via Colonna Rotta, ovvero quella che dovrebbe eserre una delle "porte" del percorso Arabo-Normanno, patrimonio dell'umanità.

"Appare evidente la cura del Comune verso la città - dice Filippo Vitrano -. Quello che stupisce è che ciò avviene ripetutamente e permanentemente, senza che nessuno tra vigili urbani, carabinieri, polizia e Procura della Repubblica apra un'inchiesta approfondita e risolutiva sulle foto e segnalazioni quotidiane scattate dai cittadini e pubblicate sui media. Tutto appare inutile".