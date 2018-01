Degrado a Bonagia, Teresi: "Un’altra periferia abbandonata"

Bonagia è un’altra periferia abbandonata. A dichiararlo Simone Teresi, rappresentante di Guarnaschelli nella seconda circoscrizione: "Anche in terzacircoscrizione, così come per la seconda, si nota il completo stato di abbandono. Passando spesso da alcune vie di Bonagia ho notato lo stato di degrado esasperante: marciapiedi dissestati delle radici degli alberi, luce completamente assente, per non parlare degli operatori ecologici che sono un miraggio. Increduli - dice Teresi - non possiamo non sottolineare l'entità delle tasse che il comune di Palermo fa pagare ai cittadini nonostante non ricevano in cambio adeguato riscontro. I cittadini sono stanchi di vivere in questo stato. Chiediamo una soluzione immediata sia per l’impianto elettrico che per i marciapiedi completamente inutilizzabili. Faremo una nota agli organi competenti, oltre che al Sindaco, per far 'luce' sulla situazione".