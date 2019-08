"Via Caduti dell'8 Luglio 1960, degrado totale"

La città tutta, è un degrado totale, purtroppo le zone periferiche lo sono ancora più. Via Caduti dell'8 luglio e zone limitrofe sono allo sbando. La RAP permette di inoltrare segnalazioni attraverso la propria App, ma evidentemente non hanno precisato quanto ne occorrono per ottenere il servizio. Caro sindaco spero che questo articolo venga pubblicato, a dimostrazione che i cittadini cercano di fare parte dell'amministrazione e non subirla.