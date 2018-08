Vasca sempre più vuota e sporca, tartarughe e pesci in difficoltà in piazza Niscemi

La vasca di Piazza Niscemi a Palermo, raffigurante la Sicilia e abitatata da una colonia di tartarughe e alcuni pesci, versa in condizioni pessime. Il livello dell'acqua si è abbassato creando zone di secca, il colore della stessa è giallastro e c'è della schiuma che galleggia. In più sembra che gli animali che la abitano non abbiano sufficiente cibo e le condizioni d'ombra sono inesistenti. Manca infine un ecosistema minimo (ninfee, piante palustri e ossigenanti) atto a garantire una sana vivibilità per le creature che abitano la vasca.

Segnalazione inviata alla redazione di PalermoToday da Enrico Montalbano.