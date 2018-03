Ospedale Civico, "parenti costretti ad attendere fuori dal pronto soccorso"

Al pronto soccorso dell'ospedale Civico non è possibile assistere il proprio parente. Non importa che abbia avuto un incidente o altro, mi spiegano che l'assistenza al parente è permessa soltanto in casi particolari come problemi psichici o se si tratta di un minorenne. Negli altri casi i parenti devono stare fuori ad aspettare notizie che non arriveranno prima di mezzogiorno in quanto notte, come succede a me che devo attendere con pazienza. Hanno spiegato che tutto ciò è colpa di gente poco educata. Ci terrei a sapere quale legge o quale autorità autorizza la direzione del Civico ad adoperare tali misure. Non si creerebbe più caos lasciando i parenti fuori ad aspettare una notizia che non arriva mai? Non sarebbe opportuno dare la possibilità ad almeno un parente di assistere? Spero che questa segnalazione arrivi a chi di competenza e faccia qualcosa di piu utile che lasciar fuori i parenti tra ansia e stanchezza.