Degrado sul litorale Carini-Capaci: "Fiume di letame in piena che finisce direttamente in mare"

Salve, Mi chiamo Sergio ed insieme ai miei genitori vivo a Carini. Stamattina mio padre, come consuetudine, ha portato a passeggio il cane, facendo questa volta un itinerario diverso dal solito. Munito di telo mare per il cane, si è diretto verso il litorale tra Carini e Capaci, ove è possibile accedere tramite il cavalcavia che sopraggiunge l’autostrada, situato dietro il centro commerciale Poseidon. Giunto sul posto, mio padre ed il cane si trovano uno spettacolo raccapricciante: cassette della frutta, copertoni, griglia per il barbecue, una grossa fune da barca ed addirittura un carrello della spesa del vicino centro commerciale. Continuando indignato il proprio percorso, si trova faccia a faccia con il pezzo forte; un fiume di letame in piena che sbocca direttamente in mare, una vera e propria fogna a cielo aperto!. Si parla tanto di sensibilizzazione, ma vedo che tra dire e il fare c’è più che un mare. Spero che voi, Palermo Today possiate fare da mediatori con chi di dovere. Abbiamo uno dei posti più belli del mondo, diamoci da fare se l’amiamo veramente. Grazie di cuore. (Allego video datato 14/08/19)