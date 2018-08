Piazza del Monte di Pietà, "Residenti ostaggio dei frequentatori dei locali: Rosalia pensaci tu"

Al cospetto dell'edicola votiva più antica di Palermo dedicata alla Santuzza, a piazza Monte di Pietà, degrado, rifiuti e movida caotica e rumorosa fino alle prime ore del mattino. Da mesi ormai la piazza e i residenti sono ostaggio dei frequentatori dei locali in piazza che occupano lo spazio con tavoli e panche: si beve, si rompono bottiglie, si orina sui portoni, si gioca a biliardino, si urla e si litiga liberamente fino alle 4 del mattino. Le segnalazioni e le chiamate ai numeri d'emergenza non hanno riscontro. Ai residenti non resta che sbarrare le imposte e progettare di trasferirsi, e pregare la Santuzza ovviamente.