Degrado, incuria e inerzia: benvenuti in via Michele Titone

"Palermo città della cultura": uno slogan divenuto oggetto di vanteria dei nostri amministratori. Ed hanno anche ragione di vantarsi perché Palermo è città ricchissima di storia, monumenti, arti figurative, tradizioni popolari, quindi a pieno titolo città della cultura. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio: cassonetti stracolmi di rifiuti non ritirati puntualmente; mobili e suppellettili depositati per strada o sui marciapiedi; sporcizia ed erbacce ovunque, sosta selvaggia di automobili e motoveicoli. E' certamente da riconoscere che siamo noi cittadini a cui il senso civico fa difetto, ma dobbiamo pur rilevare la negligenza di chi è preposto a far osservare le regole per una convivenza civile.

Portiamo ad esempio, ancora una volta, le condizioni in cui versa la via Michele Titone (zona corso Calatafimi) che costeggia la seicentesca splendida villa Di Napoli e la piccola Cuba (monumento arabo/normanno) dove erbacce, mobili abbandonati, un cestino dei rifiuti divelto dalla sua sede perché probabilmente dava fastidio a qualche mercataro del lunedì che deve posteggiare il furgone, il contenitore degli indumenti usati, perennemente sopra il marciapiede, che da diversi giorni è stato aperto ed il suo contenuto è ancora sparso per strada. Questa è l'immagine che offriamo ai turisti che vengono a visitare la nostra bella città.

Associazione Comitati Civici Palermo