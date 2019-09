Ospedale Cervello, carenze d'igiene al pronto soccorso: "E' un lager"

Questo è lo stato d’igiene all’interno del pronto soccorso dell'ospedale Cervello: "Un posto che risulta essere un lager".

I medici sono assediati e gli infermieri sono pochi. Tutti perdono la pazienza e il degrado è totale. In questi luoghi si comprende come i dirigenti delle Asp di competenze non sappiano utilizzare le risorse finanziarie.

Il pronto soccorso dovrebbe accogliere e smistare i malati, invece diventa come la stiva di un barcone. Urliamo correttamente all’assenza di umanità nell’approccio al problema degli immigrati, ma non guardiamo in che stato tutti i malati vengono accolti nel pronto soccorso