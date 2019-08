Degrado all’ingresso della Divisione di Medicina d’Urgenza del Policlinico

Buongiorno vorrei segnalare il degrado che ieri ho notato all’interno dell’ingresso della Divisione di Medicina d’Urgenza del nostro Policlinico Paolo Giaccone. Vorrei proprio sapere come e dove siano finiti tutti i marmi grigi che in maniera del tutto più igienica, decoravano gli ingressi i corridoi e le degenze di tutti i locali del Policlinico e che una 15 di anni fa, nel corso di una trasformazione assolutamente aggressiva e inadeguata , hanno lasciato posto a simili schifezze indegne per una Clinica Universitaria Europea. Per finire voglio anche sottolineare che una volta era possibile attraversare ogni reparto percorrendolo dall’interno. Adesso questo transito è sbarrato da immensi pannelli di balsa lasciati grezzi!