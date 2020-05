Degrado in piazza Magione

Venerdì pomeriggio esco per una passeggiata con mia figlia di 2 anni per raggiungere piazza Magione dove è presente un parco Robinson con 3 attrazioni per i piu piccoli. La piazza, la quale frequento da circa 20 anni non è mai stata particolarmente pulita ma oggi non posso che restare attonito di fronte al degrado: bottiglie di vetro rotte proprio sul prato dove giocano i bimbi, bicchieri di plastica, tappi di tutte le dimensioni e perfino rami potati con tutta sicurezza da addetti delcomune di Palermo lasciati per terra. Solo tanta rabbia per una città che fa acqua da tutte le parti. Qualcuno è colpevole di questo scempio, i ragazzi della movida, i locali attorno alla piazza, la totale mancanza di contenitori adeguati dove gettare i rifiuti e ovviamente la mancanza di operatori per la pulizia e il mantenimento del decoro soprattutto in un luogo dedito ai più piccoli. Grazie Palermo!