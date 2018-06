Un grido d'allarme dalle periferie: "Roccella e Guarnaschelli sono state abbandonate"

"Guarnaschelli e Roccella periferie abbandonate! È passato un anno dalle ultime amministrative - scrive a PalermoToday un lettore, Simone Teresi - è nulla si è fatto per Guarnaschelli e Roccella, così come per gran parte della seconda circoscrizione. Marciapiedi rotti, spazzatura ovunque, diserbo e spazzamento mancanti. Per non parlare della illuminazione, delle fognature e delle fermate Amat, inesistenti e mal organizzate: insomma un totale degrado e abbandono. Siamo stanchi! A gran voce i cittadini delle borgate gridano agli organi competenti, affidando a me la loro voce. Io stesso ho più volte visto inoltrato segnalazioni sulle inefficienze che si vivono qui. Se qualcuno dice che 'manca personale', che vengano fatte assunzioni e venga fatto ordine nelle partecipate invece che fare inutili e improponibili discorsi da vecchia politica. Siamo stanchi di essere abbandonati. Faremo delle proposte scritte, riuniremo i cittadini volenterosi che vogliono dare una mano affinché Guarnaschelli, Roccella e la seconda circoscrizione tutta possano essere un fiore all’occhiello di Palermo".