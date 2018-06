Monreale, il Duomo incanta tutti ma alle sue spalle c'è il degrado

Oggi ripropongo lo stato di semi abbandono del giardino panoramico dietro lo splendido Duomo di Monreale. È passato esattamente un anno dalla mia ultima visita, ma lo stato di fatto non cambia. Una lunga rete che non permette di affacciarsi per ammirare il fantastico panorama di Palermo, la fontana centrale ormai trasformata in pozza d’acqua ristagnante, illuminazione distrutta e graffiti su ogni muro con la A degli Anarchici presente dappertutto anche in centro. Eppure basterebbe poco per la messa in sicurezza e la bonifica della piccola area! La stagione estiva è cominciata, riuscirà il comune a rimediare??