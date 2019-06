Il degrado e l'indifferenza istituzionale su Villa Tricoli

Villa Tricoli con ingresso in via Campolo e via Leonardo da Vinci oltre che essere un piccolo parco intestato a Marzio Tricoli è anche un piccolo polmone con alberi e piante circondato da una dontana. Il degrado in vui versa è totale: immondizia, rifiuti ovunque, padroni di animali (cani) incivili perche non raccolgono mai gli escrementi da terra, cancelli divelti il tutto ad appammaggio specie nelle ore pomeridiani e serali di scorribande di motocicli e spacciatori di ogni tipo.

La polizia municipale non risponde, il comune è indifferente e le altre forze dell'ordine allargano le braccia perche declinano la loro non-competenza a tale situazione. Non è degno di una città come Palermo. Per favore intervenite al più presto.