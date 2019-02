Tombino scoperto, rifiuti e alberi non potati: "Via dell'Arsenale nel degrado"

Siamo in via dell'Arsenale, vicino al museo Borbone. Nella strada c'è un tombino (vedi foto) che manca da più di un anno, ho fatto notare la cosa ai vigili urbani, alla Rap, all'Amap e al presidente di circoscrizione ma tutto rimane così compreso l'odore nauseabondo che impregna l'aria

Inoltre gli alberi non vengono potati da più di 2 anni e la sera la luce è optional. La parola operatore ecologico non rientra nel vocabolario di questo tratto di strada che oltre tutto è un ritrovo di coppiette che sporcano a più non posso. Sta diventando una discarica di ingombranti che molti abbandonano sulla strada ma ci sono 2 locali notturni e i posteggiatori per fare posto alle auto e buttano tutto dietro il guardrail. Infine ci sono sei auto abbandonate da mesi.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Vincenzo Miceli