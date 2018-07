Degrado in via Firenze, immigrati che dormono in materassi lerci: "Facile dire apriamo i porti..."

Come si vede dalle foto un immigrato che si è aggiunto a tanti altri immigrati e palermitani a Palermo senza lavoro e senza casa che vivono per strada con attività più o meno lecite in questo casa con il "riciclaggio" della munnizza. La Palermo bene dei radical chic quella dei figli di una certa classe politica che a loro volta vivono di politica e abitano nelle belle ville di via Libertà, di Mondello, di Sferracavallo, di via Principe di Paternò, dice di aprire i porti.

Giusto o meno che sia non voglio sentenziare, ma poi di tutti questi ragazzi immigrati oltre ai già tanti palermitani che vivono per strada, in una città alla fame come Palermo come li accogliamo? Eh bello dire apriamo i porti se vivi nel tuo villino a Mondello o via Libertà, se nel centro storico ci vai solo per una passeggiata.

Purtroppo noi che siamo costretti a vivere nel centro storico di Palermo in edifici degradati e tra cumuli di munniza vediamo tutti i giorni i materassi lerci usati come letti da immigrati, usano come wc i marciapiedi lasciando per strada di tutto e stanno tutto il giorno a bivaccare a viverre di espedienti a ciondolare tra piazza Giulio Ceasare, via Maqueda alta e Ballarò. Io penso che che in una città con un sindaco che dice di accogliere dovrebbe accogliere davvero sia palermitani che immigrati, invece chi come molti immigrati riescono ad entrare nel circuito dei centri di accoglienza molti Hotel di Palermo sono adibiti a centri accoglienza e chi immigrati ma anche tanti palermitani che non riescono ad entrare in questo circuito rimangono per strada, e questa foto ma ne potrei mandare a centinaia che lo dimostra. Via Firenze a Palermo è a pochi metri dalla sede del Comune di Palermo.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday, 349.7605761, da lalicatarosalio@libero.it