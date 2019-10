Degrado e discariche in via Pindemonte

Via Pindemonte stada trafficatissima percorsa da tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo per via delle catacombe. Una vergogna. Mobili e suppellettili abbandonati sui marciapiedi, feci di cane, immondizie sparse ovunque e da qualche settimana questa opera d'arte moderna. Pagare la tassa sui rifiuti e poi vedere questo scempio. Inasprimento delle pene fino al carcere per chi abbandona rifiuti e sporca: è vergognoso, non c'è interesse a debellare il problema da parte delle autorità.