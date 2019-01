Il video girato il 9 gennaio mattina davanti scuola che frequentano le mie bambine, in via Sardegna. Spazzatura ed escrementi di cani e gatti randagi sui marciapiedi proprio davanti all'ingresso della scuola. Spesso i bambini calpestano gli escrementi proprio prima di entrare in aula. Da qui deriva il degrado delle condizioni igienico sanitarie a cui sono sottoposti i nostri bambini .